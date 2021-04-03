حرس الحدود: خطط للسيطرة على ملف التهريب بشكل كامل

2021/04/03 | 10:15 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ـ واع ـ حسن الفوازكشفت قيادة حرس الحدود، اليوم السبت، عن وجود خطط للسيطرة على ملف التهريب بشكل كامل.وقال قائد حرس الحدود الفريق ركن حامد الحسيني لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "هنالك اجتماعات عقدت مع الجانب الإيراني ودونت ملاحظات تخص الحدود مع قاطع اللواء الثالث في السليمانية التابع للإقليم، فضلاً عن وجود ثغرات تخص ملف التهريب ،واللواء بحاجة الى زيادة الدعم للسيطرة على ملف التهريب بشكل كامل".وشدد على "عدم السماح بعمليات التهريب أو التسلل أو التحرك الإرهابي ،وهنالك جهود بذلت على الحدود السورية ،وهي الآن مستقرة".وأضاف أن "المنافذ الحدودية في إقليم كردستان تعاني من مشاكل التهريب ،ما أثرت في المنتج الوطني بشكل كبير"، موضحاً أن "بعض منافذ الإقليم غير رسمية ومعمول بها منذ تسعينيات القرن الماضي".

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