ايران: نرفض مبدأ /خطوة مقابل خطوة / للعودة الى الاتفاق النووي

2021/04/03 | 10:15 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ اكدت الحكومة الايرانية رفضها اجراء اي مفاوضات غير مباشرة مع الولايات المتحدة حول العودة الى الاتفاق النووي واي مقترح يعتمد على مبدأ "خطوة مقابل خطوة".وقال مسؤول إيراني مطلع على الموضوع في حديث لقناة "Press TV"، إن بلاده ستؤكد خلال اجتماع لاطراف الاتفاق النووي الأسبوع المقبل أنه "بالتوافق مع النهج غير القابل للتغيير للمرشد الأعلى لإيران (علي خامنئي)، ستعتبر أي نتيجة مبنية على مبدأ إلغاء العقوبات خطوة مقابل خطوة أو المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة غير مقبولة".وشدد المسؤول الإيراني على رفض طهران التفاوض مع واشنطن عبر وسطاء أو من دونهم، مشيرا إلى أن الأمريكيين عليهم رفع العقوبات بالكامل من دون مفاوضات.وأوضح أن إيران لن تعود إلى الإيفاء بالتزاماتها في الاتفاق قبل رفع العقوبات والتحقق من ذلك، ولفت إلى أن إحداث اختراق حقيقي يتطلب إلغاء كل الإجراءات التقييدية وتنفيذ الصفقة النووية من قبل الجميع.ويأتي هذا الإعلان تزامنا مع تصريح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، ، بان الولايات المتحدة تخطط لإجراء مفاوضات غير مباشرة مع إيران، وان بلاده اتفقت مع الشركاء الأوروبيين والروس والصينيين على تحديد القضايا المرتبطة بالعودة للالتزام بالاتفاق النووي المبرم مع إيران في عام 2015./ انتهى9

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