‌ارتفاع اسعار صرف العملات امام الدينار

2021/04/03 | 10:17 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اارتفعت اسعار صرف العملات الاجنبية امام الدينار العراقي، اليوم السبت، في اسواق العملة باقليم كوردستان.

وقال شوان هادي تاجر العملة في سوق السليمانية لـPUKmedia: ان اسعار اغلب العملات الاجنبية امام الدينار العراقي ارتفعت حيث وصل سعر صرف 100 دولار امام الدينار العراقي الى 146 الف و850 دينار.

واضاف: ان اسعار باقي العملات امام الدينار العراقي هي على الشكل التالي:

100 يورو = 172.000 دينار.

100 باون = 201.500 دينار.

100 ليرة تركية = 18.250 دينار.

100 الف تومان ايراني = 5.900 دينار.

PUKmedia خاص

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