وفاة السباح العراقي الشهير المعروف بـ 'قاهر بحر المانش الهائج'

2021/04/03 | 10:17 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اعلنت وزارة الشباب والرياضة، السبت، وفاة السباح العراقي السابق علاء الدين النواب الذي عرف بـ "قاهر بحر المانش الهائج" بعد فوزه في مسابقة لعبوره في عام 1959، عن عمر ناهز 94 عاما.

ونعت الوزارة النواب في بيان رسمي مقتضب تلقى موقع NRT عربية، انه نقدم "أحر التعازي إلى الأوساط الرياضية بوفاة السباح الدولي السابق علاء الدين النواب".

ويعد النواب أحد أشهر السباحين العرب في مجال السباحة في المياه المفتوحة، وهو عشق هذا النوع من الرياضة منذ صغره لقرب داره التي تقع في منطقة الشيخ بشار في جانب الكرخ من العاصمة بغداد، من النهر حتى عرف بلقب سمكة دجلة.

ولد النواب عام 1927 وذاع صيته مبكرا بعد مشاركته في بطولة للسباحة الطويلة في بيروت لقطع مسافة 50 كلم بين صيدا والعاصمة اللبنانية عام 1957 وحقق فيها المركز الثاني، فضلا عن مشاركاته في بطولات عالمية أبرزها كابري-نابولي في إيطاليا.

وكانت مشاركته في مسابقة عبور بحر المانش لفئة الهواة بين فرنسا وبريطانيا لقطع مسافة 50 كلم، المحطة الأبرز في مشوار النواب حيث نال المركز الأول من بين 43 سباحا لم يكمل السباق سوى ستة منهم، بعدما قطع المسافة في 23 ساعة من السباحة المتواصلة.

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