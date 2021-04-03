2021/04/03 | 10:20 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ وجه تطبيق إنستغرام، تحذيرات إلى المستخدمين من عملية احتيال جديدة يتم تداولها، والتي تحاول سرقة تفاصيل تسجيل الدخول الخاصة بك عن طريق تزوير “انتهاك حقوق الطبع والنشر”.وأضاف التطبيق الاشهر، بحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، اليوم السبت، أنه “على الرغم من أن الرسالة تبدو وكأنها من مركز مساعدة حقوق الطبع والنشر في إنستغرام، إلا أنه لم يرسل شيئا، ونصح المستخدمين بعدم الضغط أو الرد على أي روابط في الرسائل”.ولفت إنستغرام إلى أن “هناك عملية احتيال أخرى تطال مستخدمي منصة تويتر”، مبينا ان “رسالة الاحتيال تنص على ما يلي: (تم اكتشاف انتهاك لحقوق الطبع والنشر في منشور على […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إنستغرام يحذر مستخدميه من رسائل احتيال تسعى لسرقة حساباتهم عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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