2021/04/03 | 10:28 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية العراقية: 400 ألف طالب شاركوا في الامتحانات التمهيدية للخارجيين) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التربية العراقية: 400 ألف طالب شاركوا في الامتحانات التمهيدية للخارجيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).