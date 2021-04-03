2021/04/03 | 10:31 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني نشرت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم السبت (03 نيسان 2021)، توقعاتها لحالة الطقس الجوية في مختلف محافظات العراق، لليوم والأيام الأربعة المقبلة، مع إشارتها إلى انخفاض درجات الحرارة خلال اليوم.[…]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أمطار في 3 محافظات..



توقعات الطقس لليوم والأيام المقبلة المركز الخبري الوطني.

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