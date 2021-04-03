2021/04/03 | 10:39 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة التربية، اليوم السبت، عن انطلاق الامتحانات “التمهيدية” للخارجيين بمشاركة 400 ألف طالب وطالبة.وذكرت الوزارة في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، ان “هناك أكثر من (75) ألف طالب ضمن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص انطلاق الامتحانات “التمهيدية” للخارجيين بمشاركة 400 ألف طالب وطالبة المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انطلاق الامتحانات “التمهيدية” للخارجيين بمشاركة 400 ألف طالب وطالبة) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انطلاق الامتحانات “التمهيدية” للخارجيين بمشاركة 400 ألف طالب وطالبة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).