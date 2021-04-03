الحشد الشعبي ينفذ عملية دهم وتفتيش جنوب غرب نينوى

2021/04/03 | 10:39 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني نفذ الحشد الشعبي، اليوم السبت، عملية دهم وتفتيش، جنوب غرب محافظة نينوى.وقال اعلام الحشد في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، إن “قوة من الفوج الأول اللواء 33 في الحشد الشعبي […]

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