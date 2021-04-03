العتبة الحسينية تعلن إنفاق 13 مليار دينار لعلاج مقاتلين جرحى

2021/04/03 | 10:40 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت العتبة الحسينية، اليوم السبت، إنفاق 13 مليار دينار لعلاج جرحى القوات الأمنية والحشد الشعبي داخل البلاد وخارجها.وقال مدير إعلام العتبة عقيل الشريفي في تصريح صحفي، إن “إدارة العتبة ومنذ انطلاق فتوى الدفاع الكفائي لتحرير الأرض من دنس داعش، تتولى رعاية المقاتلين وأسرهم”.وأضاف أن “العتبة لم تدخر جهدا الا وقدمته لهذه […]

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