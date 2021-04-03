التربية تعلن انطلاق الامتحانات التمهيدية

2021/04/03 | 10:46 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع أعلنت وزارة التربية اليوم السبت عن انطلاق الامتحانات التمهيدية بمشاركة 400 ألف طالب وطالبة من مختلف محافظات البلاد.وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "هناك أكثر من (75) ألف طالب ضمن المرحلة الابتدائية، و(250) ألف طالب للمرحلة المتوسطة ،وكذلك (15) ألف طالب (علمي- أحيائي) مع (10) آلاف طالب للفرع التطبيقي ، فضلاً عن مشاركة (45) ألف طالب الفرع الأدبي ، سيؤدون الامتحانات التمهيدية ضمن المديريات العامة للتربية في بغداد والمحافظات كافة ، حيث تم توزيعهم على المراكز الامتحانية ".وأشار البيان الى أن "الوزارة استكملت التجهيزات والمستلزمات اللوجستية والفنية اللازمة، بغية انجاح العملية الامتحانية"، مؤكداً أن "التحديات التي تواجهها البلاد ستكون حافزاً للجميع لتحقيق المنجز والطموح المطلوب ، اسهاماً في بناء الوطن ورفعته وتقدمه".وأشاد البيان "بجهود وزارات الصحة والتعليم العالي والاتصالات ،بالإضافة الى الأجهزة الأمنية بكافة صنوفها لتعاونها الكبير في توفير الأجواء الامتحانية المناسبة".

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