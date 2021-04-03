انطلاق الامتحانات التمهيدية للخارجيين بمشاركة نحو 400 الف طالب وطالبة

2021/04/03 | 10:51 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وزارة التربية، اليوم السبت، توجه نحو 400 ألف طالب وطالبة من مختلف محافظات البلاد، لخوض الامتحان التمهيدي/ الخارجي ، للمراحل الدراسية المنتهية.وقالت الوزارة في بيان، إن “هناك أكثر من (75) ألف طالب ضمن مرحلة الابتدائية، و (250) ألف طالب متوسطة وكذلك (15) ألف طالب علمي/ أحيائي مع (10) آلاف طالب للفرع التطبيقي […]

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