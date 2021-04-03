انطلاق الامتحانات “التمهيدية” للخارجيين بمشاركة نحو 400 الف طالب وطالبة

2021/04/03 | 10:51 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة التربية ، عن توجه اليوم السبت، نحو 400 ألف طالب وطالبة من مختلف محافظات البلاد ، لخوض الامتحان التمهيدي / الخارجي ، للمراحل الدراسية المنتهية (الابتدائية ، المتوسطة ، الإعدادية) للعام الدراسي الحالي .

ونقل بيان صادر عن المكتب الإعلامي للوزارة ، ان “هناك أكثر من (75) ألف طالب ضمن مرحلة الابتدائية ، و (250) ألف طالب متوسطة وكذلك (15) ألف طالب علمي/ أحيائي مع (10) آلاف طالب للفرع التطبيقي ، فضلاً عن مشاركة (45) الف طالب ادبي ، سيؤدون الامتحانات التمهيدية ضمن المديريات العامة للتربية في بغداد والمحافظات كافة ، حيث تم توزيعهم على المراكز الأمتحانية”.

وأشار البيان الى، ان “الوزارة استكملت التجهيزات والمستلزمات اللوجستية والفنية اللازمة، بغية انجاح العملية الإمتحانية ، مؤكداً في الوقت ذاته ان “التحديات التي يواجهها وطننا الحبيب ستكون حافزاً للجميع ، لتحقيق المنجز والطموح المطلوب ، اسهاماً ببناء الوطن ورفعته وتقدمه”.

وفي ختام البيان قدمت الوزارة شكرها الى “الوزارات الساندة متمثلة بوزارة الصحة ( الجيش الابيض ) ووزارة التعليم العالي والاجهزة الامنية بكافة صنوفها بالاضافة الى وزارة الاتصالات لتعاونها الكبير في توفير الاجواء الامتحانية المناسبة ، هذا وتمنى وزير التربية لأبنائنا التلاميذ والطلبة النجاح والتوفيق وتحقيق طموحاتهم المستقبلية”.

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