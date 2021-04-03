الصين تراهن على القطب الشمالي بديلا لقناة السويس

2021/04/03 | 10:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدى إغلاق قناة السويس لنحو ستة أيام، بسبب جنوح السفينة إيفر غيفن التي يبلغ طولها 400 متر، إلى تكدس أكثر من 400 سفينة، وتعطيل حركة التجارة العالمية، الأمر الذي أعاد للأذهان الطريق التي تستثمر فيها الصين كبديل لقناة السويس.

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