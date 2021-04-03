العمل: شمول 10 آلاف متقدم بالقروض الميسرة كل ثلاثة أشهر

2021/04/03 | 11:00 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

تنسقُ وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مع البنك المركزي لمنح الباحثين عن عمل قروضا ميسرة، وفق الية تعتمد شمول ١٠ الاف متقدم كل ثلاثة اشهر.وتعتمد وزارة العمل والشؤون الاجتماعية حاليا في منح القروض للفئات المشمولة على اساس الاموال المستردة من المستفيدين السابقين ومنحها للمتقدمين الجدد. وقال مدير دائرة العمال والتدريب المهني بالوزارة، رائد جبار باهض لصحيفة "الصباح" وتابعته "الاقتصاد نيوز"، ان "الصندوق الخاص بمنح القروض للباحثين عن العمل المسجلين ضمن قاعدة بيانات العاطلين بالوزارة، لم يتم تعزيز رأسماله منذ العام 2012، وتم استنفاد جميع المبالغ بحسب الحصص المخصصة للمحافظات".واكد "التنسيق مع البنك المركزي من اجل منح الباحثين عن عمل قروضا وفق آلية معينة تضمن شمول 10 الاف اسم كل ثلاثة اشهر، حيث من المؤمل تفعيل هذه المبادرة خلال المدة المقبلة". وجرى خلال المدة القليلة الماضية شمول 10 الاف و250 متقدما بالقروض الميسرة ضمن الدفعتين ٢٩ و٣٠ من اصل 224 الف متقدم.واوضح باهض ان "الفائدة وتسديد القرض الممنوح من البنك المركزي سيكونان بنفس آلية القروض الحالية".واتخذت وزارة العمل اجراءات بحق المستفيدين السابقين ممن لم يسددوا الاقساط السنوية بحسب قانون صندوق الاقراض، الذي يوجب بتسديدها وفقا لنظام استرداد الاموال الممنوحة من المقترضين.ودعا باهض "الجهات الحكومية الى تعزيز رأسمال الصندوق من اجل منح اكبر عدد من المتقدمين للقروض الميسرة للمباشرة بمشاريعهم".وكان وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي قد اعلن مؤخرا عن برنامج ثان يتعلق بمحفظة الاقراض يتعلق بالمشاريع المنتجة والواقعية التي قد يصل سقفها من 20 مليون دينار الى 40 مليون دينار وحسب المشروع، ويجب ان يكون ابتكارياً ويوفر فرصة عمل من شخص الى ثلاثة اشخاص"، مشيرا الى ان " المبالغ الخاصة بهذا المشروع متوفرة حاليا لدى الوزارة ويمكن للشباب التقديم على هذا البرنامج، وان تسديد القروض سنوي ومن دون فوائد ".

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