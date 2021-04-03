الخدمات النيابية: ترليون دينار حصة بغداد من الموازنة

2021/04/03 | 11:00 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

أعلنت لجنة الخدمات النيابيَّة،السبت، تخصيص مبلغ ترليون دينار لمحافظة بغداد من الموازنة العامة للدولة.وأوضح عضو اللجنة علاء سكر الدلفي في حديث لصحيفة "الصباح" وتابعته "الاقتصاد نيوز"، أنَّ “التخصيصات الماليَّة في الموازنة للمحافظات وزِّعت بعدالة وفق النسب السكانيَّة، وحصلت بغداد على ترليون دينار، لأنَّ عدد سكانها يعدُّ الأكبر من بقيَّة المحافظات”، مبيناً أنَّ “اللجنة ستركز على المشاريع المتلكئة والستراتيجيَّة والتي لها كيان على الأرض وستعمل على إتمام العمل فيها».وأضاف أنَّ “اللجنة، وبعد إقرار الموازنة وتوزيع التخصيصات الماليَّة للمحافظات، ستقوم بتشكيل لجان فرعيَّة من أعضائها لمتابعة صرف أموال المشاريع بشكل دقيق، من أجل استكمال المشاريع الستراتيجيَّة الخاصة بالمحافظات والتي تصب في صالحها».وبيَّن أنَّ “مهام اللجنة متابعة الوزارات والحكومات المحليَّة في تنفيذ هذه المشاريع الستراتيجيَّة والمتلكئة والتي تمس حياة المواطن”, مشيراً إلى أنَّ “اللجنة عازمة على متابعة المشاريع وتقييمها بعد الإنجاز».وأشار الدلفي إلى أنَّ “اللجنة تعد هذه الموازنة مختلفة عن سابقاتها من ناحية إنجاز المشاريع، لأنَّ أعضاء اللجنة سيكثفون الإشراف ومتابعة المشاريع، ولاسيما المشاريع التي تصبُّ في استقرار حياة المواطن مثل مشاريع الماء والبنى التحتيَّة للمحافظات».ولفت إلى أنَّه “من خلال عمل اللجنة الرقابي ستتابع المشاريع التي اندثرت والتي أهملت منذ سنوات وأدت إلى هدر في المال العام في كل المحافظات، لاسيما المشاريع التي وقعت عقودها بين أعوام 2005 إلى 2007 والأعوام التي تليها، والتي اندثرث وتحتاج إلى أعمال إضافيَّة لإعادة العمل فيها، لذلك ستقوم اللجان الفرعيَّة للجنة الخدمات وبمشاركة الوزارات المعنيَّة بإعداد تقييمات خاصة بهذه المشاريع لمتابعتها، ومعرفة ما إذا كان من الممكن أنْ يعاد العمل بها من جديد”.

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