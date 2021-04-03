البصرة: العمليات تتوعد

2021/04/03 | 11:17 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أكّد قائد عمليات البصرة اللواء الركن أكرم صدام مدنف، أنّ هروب بعض "القتلة والمجرمين" من المحافظة "لا يعن أنهم أفلتوا من العقباب".

وقال مدنف في بيان، 3 نيسان/أبريل، أنّ قواته تواصل "مطاردة أولئك المطلوبين مهما طالت المدة أو صرت"، مبينًا أنّ "القوات الأمنية تمكنت من مطاردة المطلوبين للقضاء خارج قاطع المسؤولية وإلقاء القبض عليهم وإحالتهم للقضاء بالعمل والتنسيق مع القيادات في المحافظات المجاورة".

وأضاف، أنّ قواته "عملت بشكل جدي من خلال عمليات الوعد الصادق على تفعيل مذكرات إلقاء القبض وتمكنت القوات الأمنية والعسكرية من اعتقال أعداد كبيرة من المطلوبين وفق مواد جنائية مختلفة تم إحالتهم للقضاء".

من جانب آخر، أكّد قائد العمليات، أنّ "التدخل والمساهمة في حل النزاعات العشائرية لا يعني فرض السنن العشائرية بدون سلطة القانون لأن القانون يفرض على الجميع دون استثناء".

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