الداخلية تعلن عن حصيلة الممارسات الامنية في 3 محافظات

2021/04/03 | 11:19 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وزارة الداخلية، اليوم السبت، حصيلة ممارساتها الأمنية في محافظات كربلاء وبابل والنجف خلال الـ24 ساعة الماضية.وقالت الوزارة في بيان، إن “مفارز قيادة شرطة بابل نفذت سلسلة ممارسات أمنية استهدفت عددا من المتهمين الصادرة بحقهم مذكرات قبض قضائية بمناطق متفرقة من المحافظة، تمكنت من إلقاء القبض على (٣٧) مطلوبا بقضايا جنائية ومخالفات […]

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