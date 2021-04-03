2021/04/03 | 11:19 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني اعلنت وزارة النقل، اليوم السبت، استئناف رحلات الخطوط الجوية العراقية الى الصين.وقالت الوزارة في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، إنه “باشراف مباشر من قبل وزير النقل، ناصر حسين الشبلي، ومتابعة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النقل تعلن استئناف الرحلات الجوية الى الصين المركز الخبري الوطني.

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