مركز الفلك الدولي يحدد غرة شهر رمضان

2021/04/03 | 11:19 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقع إبراهيم الجروان عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك أن تكون غرة شهر رمضان المبارك فلكيا لمعظم الدول، يوم الثلاثاء 13 أبريل الجاري، وسيكون عيد الفطر المبارك وأول شوال يوم الخميس 13 مايو المقبل وعليه سيكون الشهر الفضيل هذا العام 30 يوما.

وبحسب مركز الفلك الدولي فإن معظم الدول هلال شهر رمضان يوم الاثنين 29 شعبان 1442هـ الموافق 12 إبريل حيث أن شهر شعبان بدأ يوم الاثنين 15 مارس 2021.

ومن الدول التي ستتحرى شهر رمضان في هذا اليوم إندونيسيا وماليزيا وبروناي وإيران وسلطنة عمان والإمارات والسعودية والأردن وسوريا وليبيا والجزائر والمغرب وموريتانيا ومعظم الدول الإسلامية غير العربية في أفريقيا.

في حين أن العراق ومصر وتركيا وتونس بدأت شهر شعبان يوم الأحد 14 مارس وعليه ستتحرى هلال شهر رمضان يوم الأحد 11 إبريل.

فأما بالنسبة للدول التي ستتحرى الهلال يوم الأحد، فإن القمر سيغيب في ذلك اليوم قبل غروب الشمس وسيحدث الاقتران بعد غروب الشمس، أي أن رؤية الهلال مستحيلة بعد غروب شمس يوم الأحد، وعليه فإن هذه الدول ستكمل عدة شعبان ثلاثين يوما، وستبدأ شهر رمضان المبارك يوم الثلاثاء 13 إبريل.

وأضاف مركز الفلك الدولي أنه بالنسبة للدول التي ستتحرى هلال رمضان يوم الإثنين 12 إبريل، وهي غالبية دول العالم الإسلامي، فإن رؤية الهلال يومها غير ممكنة بالعين المجردة من أي مكان في العالم الإسلامي، في حين أنها ممكنة باستخدام التلسكوب فقط وبصعوبة بالغة من أجزاء من السودان وليبيا والجزائر ومن المغرب وموريتانيا، ورؤية الهلال يومها ممكنة بالعين المجردة بصعوبة في أجزاء من القارتين الأميركيتين.



علما بأن رؤية الهلال يومها باستخدام تقنية التصوير الفلكي ممكنة بصعوبة كبيرة.

وحيث أن هناك إمكانية لرؤية الهلال من أجزاء من العالم الإسلامي يوم الاثنين، فمن المتوقع أن يكون يوم الثلاثاء 13 إبريل بداية شهر رمضان المبارك في معظم الدول الإسلامية.

أما بالنسبة للدول التي تشترط الرؤية بالعين المجردة فقط أو تشترط الرؤية المحلية وتقع في شرق أو وسط العالم الإسلامي، فيتوقع أن يبدأ فيها شهر رمضان المبارك يوم الأربعاء 14 إبريل.

PUKmedia وكالات

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