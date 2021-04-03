عمليات البصرة: هروب القتلة من المحافظة لن ينجيهم من العقاب

2021/04/03 | 11:19 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اعلن قائد عمليات البصرة اللواء الركن أكرم صدام مدنف، السبت، ان هروب بعض القتلة والمجرمين من البصرة وتركهم لمناطق سكناهم لايعني أن يفلتوا من العقاب والمطاردة القانونية مهما طالت المدة أو قصرت.

وذكر مدنف في تصريح صحفي، اليوم (3 نيسان 2021)، ان "القوات الأمنية تمكنت من مطاردة المطلوبين للقضاء خارج قاطع المسؤولية وإلقاء القبض عليهم واحالتهم للقضاء بالعمل والتنسيق مع القيادات في المحافظات المجاورة".

وأضاف، ان "التدخل والمساهمة في حل النزاعات العشائرية لايعني فرض السنن العشائرية بدون سلطة القانون لأن القانون يفرض على الجميع دون إستثناء ".

واضاف، ان "عملنا بشكل جدي من خلال عمليات الوعد الصادق على تفعيل مذكرات إلقاء القبض مكن القوات الأمنية والعسكرية من إعتقال إعداد كبيرة من المطلوبين وفق مواد جنائية مختلفة تم إحالتهم للقضاء".

ا.ح

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