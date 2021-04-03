خطط للسيطرة على ملف التهريب عبر الحدود العراقية

2021/04/03 | 11:22 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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كشفت قيادة حرس الحدود، اليوم السبت، عن وجود خطط للسيطرة على ملف التهريب بشكل كامل.وقال قائد حرس الحدود الفريق ركن حامد الحسيني لوكالة الأنباء العراقية إن “هنالك اجتماعات عقدت مع الجانب الإيراني ودونت ملاحظات تخص الحدود مع قاطع اللواء الثالث في السليمانية التابع للإقليم، فضلاً عن وجود ثغرات تخص ملف التهريب ،واللواء بحاجة الى زيادة الدعم للسيطرة على ملف التهريب بشكل كامل”.وشدد على “عدم السماح بعمليات التهريب أو التسلل أو التحرك الإرهابي ،وهنالك جهود بذلت على الحدود السورية ،وهي الآن مستقرة”.وأضاف أن “المنافذ الحدودية في إقليم كردستان تعاني من مشاكل التهريب ،ما أثرت في المنتج الوطني بشكل كبير”، موضحاً أن “بعض منافذ الإقليم غير رسمية ومعمول بها منذ تسعينيات القرن الماضي”.

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