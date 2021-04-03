أرتيتا: تذبذب مستوى أوباميانغ ليس له صلة بعقده الجديد

2021/04/03 | 11:22 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مدرب آرسنال، ميكيل أرتيتا، أن تعثر المهاجم بيير إيمريك أوباميانغ أمام المرمى، ليس له علاقة بالعقد الجديد الذي وقعه في سبتمبر (أيلول)، وتمنى أن يستعيد اللاعب الغابوني مستواه المعهود قريباً.

ورد أرتيتا على سؤال حول العلاقة بين أداء اللاعب 31 عاماً، وعقده الجديد، قائلاً: “من السهل الربط بين الأشياء بهذه الطريقة لكنني لا أشتبه في ذلك”.

وأضاف: “طموح ومن الصعب الحفاظ على هذا المستوى، لكنه يحاول بذل قصارى جهده”.

وابتلي أوباميانغ بالإصابات، وبمشاكل خارج الملعب، لكنه أظهر تحسناً في الأسابيع الأخيرة، وسجل 9 أهداف في آخر 15 مباراة.

ويرى أرتيتا أنه من المهم أن ينهي أوباميانغ الموسم بطريقة إيجابية.

وتابع: “تحدثنا عن نسبة الأهداف التي نحتاجها منه، ليمنحنا أفضل فرصة للبقاء ضمن الصفوة، ونسبته ليست مثل السنوات الماضية، وهذا يرجع للكثير من الأسباب”.

واختتم: “نحتاج منه مستويات مختلفة في المباريات المقبلة، ليعطينا أفضل فرصة لإنهاء الموسم في المكانة التي نريدها”.

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