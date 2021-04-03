الأمن الوطني يفكك شبكة لتجارة المخدرات في بغداد بـ 120 دقيقة

2021/04/03 | 11:29 - المصدر: وكالة ناس

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الأمن الوطني يفكك شبكة لتجارة المخدرات في بغداد.بناءً على معلومات استخبارية ومتابعة ميدانية؛ تمكن جهاز الأمن الوطني في بغداد من القاء القبض وفق اوامر قضائية على احد تجار المخدرات وبحوزته (نصف كغم) من مادة الكرستال بكمين محكم شمال شرقي العاصمة؛ وبدلالته جرى اعتقال جميع افراد العصابة البالغ عددهم خمسة اشخاص، كما اعترف بوجود وكر خاص بهم وسط بغداد؛ اذ تمت مداهمته ومصادرة (كغم واحد) من الكرستال وكميات من مادتي (الحشيشة والمرجوانا) مع ادوات تعاطي وميزان الكتروني؛ وقد جرى تدوين اقوالهم اصوليا وتسليمهم مع المضبوطات الى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الاجراءات اللازمة بحقهم.

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