إيران ترفض رفع العقوبات

2021/04/03 | 11:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفضت وزارة الخارجية الإيرانية، السبت، أي رفع للعقوبات المفروضة على طهران "خطوة بخطوة"، حسبما ذكرت قناة برس تي.في.

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