عشتار - سعود سالم

2021/04/03 | 11:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعود_سالم أركيولوجيا العدم٣-;-٣-;- - عشتارالقلق الإنساني ناتج بلا شك عن الرعب والخوف أمام فكرة الخواء والفراغ والعدم والموت، فكرة النهاية والإندثار وغياب العالم والكينونة.



هذا القلق صاحب الإنسان منذ البداية، ويمكن تتبع آثاره في كل الثقافات والحضارات واللغات، حتى إن لم تتوافر الإمكانيات والظروف الموضوعية اللازمة لتحقيق مثل هذه المتابعة فإنه يمكننا إفتراض تعرض الإنسان لهذا القلق الميتافيزيقي وا ......





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