أصعب أيام مصر - مصطفى مجدي الجمال

2021/04/03 | 11:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مصطفى_مجدي_الجمال تعيش مصر الآن واحدة من أصعب مراحل حياتها في العصر الحديث، أصعب بكثير من العدوان الثلاثي 1956 وهزيمة 1967..



فهي تواجه اختيارًا قاسيًا بين الموت فيزيقيًا بالعطش والبوار، وبين الدخول في صراعات دموية من أجل الإبقاء على الحياة وليس مجرد النمو والتنمية والسلامة.وقد حان الأوان لوضع إصبع الاتهام بالتآمر، أو الحماقة على الأقل، في أعين أطراف عديدة سعت وتسعى وراء مصالح أنانية، كثير منها أحمق وعدواني، ......





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