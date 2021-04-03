أسئلة اللحظة الدولية الراهنة - حمدى عبد العزيز

2021/04/03 | 11:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حمدى_عبد_العزيز هل الصين هي القوة التي ستستطيع لعب دور الفاعل الدولي الرئيسي نحو إعادة صياغة النظام العالمي في إتجاه شروط أكثر عدالة لشعوب العالم التي نزحت المراكز الرأسمالية العالمية مقدراتها ومواردها ، وسخرت مواردها الطبيعية وعرق ودماء وتضحيات أبنائها في تحقيق مايعرف بفائض القيمة الإستعماري الذي لعب ولازال يلعب دوراً رئيسياً في رفاهية المجتمعات الأوروأمريكية؟ أم أن الصين مرشحة للصعود نحو استبدال نظام هيمنة ......





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