اسعار صرف الدولار امام الدينار العراقي في الاسواق المحلية هذا اليوم

2021/04/03 | 11:31 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ تنشر “الايام نيوز”، أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي لليوم السبت (3 نيسان 2021).سعر البيع: 147.000 دينار لكل 100$ سعر الشراء: 146.750 دينار لكل 100$ وكان سعر بيع الدولار في الِأسواق العراقية سجل مساء أمس الجمعة، 147.250 دينار بيع مقابل كل 100 دولار، في حين بلغ سعر الشراء 146.750 دينار.

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