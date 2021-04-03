بالفيديو: الأمن الوطني يفكك شبكة لتجارة المخدرات في بغداد

2021/04/03 | 11:33 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن جهاز الامن الوطني، اليوم السبت، تفكيك شبكة لتجارة المخدرات في العاصمة بغداد.

وقال الجهاز في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "بناءً على معلومات استخبارية ومتابعة ميدانية؛ تمكن جهاز الأمن الوطني في بغداد من القاء القبض وفق اوامر قضائية على احد تجار المخدرات وبحوزته (نصف كغم) من مادة الكرستال بكمين محكم شمال شرقي العاصمة؛ وبدلالته جرى اعتقال جميع افراد العصابة البالغ عددهم خمسة اشخاص، كما اعترف بوجود وكر خاص بهم وسط بغداد؛ اذ تمت مداهمته ومصادرة (كغم واحد) من الكرستال وكميات من مادتي (الحشيشة والمرجوانا) مع ادوات تعاطي وميزان الكتروني".

واضاف البيان انه "جرى تدوين اقوالهم اصوليا وتسليمهم مع المضبوطات الى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الاجراءات اللازمة بحقهم".

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