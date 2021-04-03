انتحار شاب من اعلى سطح منزله في بغداد

2021/04/03 | 11:33 - المصدر: السومرية نيوز

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كشف مصدر امني للسومرية نيوز اليوم السبت بتسجيل حالة انتحار شرقي العاصمة بغداد.

وقال المصدر انه تم تسجيل حالة انتحار لشاب من خلال القاء نفسه من اعلى سطح منزله في منطقة الرشاد حيث سقط بشكل مباشر على راسه وفارق الحياة على الفور.وسجلت الجهات الامنية والصحية حالات انتحار متزايدة خلال الفترة الماضية والتي يعزوها الخبراء الى اسباب مادية ونفسية تقود بعض الاشخاص الى انهاء حياتهم للتخلص من الضغوط التي يتعرضون لها.

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