العقابي: القطاع الخاص يعاني من فوضى عارمة بسبب تخبط الحكومة

2021/04/03 | 11:33 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

اتهم عضو مجلس النواب النائب حسين العقابي، السبت، الحكومة بالتخبط فقي القرارات والسياسات الاقتصادية، مبينا ان القطاع الخاص يعاني من الفوضى بسبب عدم معرفته بالإجراءات المقبلة.

وقال العقابي في حديث صحفي، ان “القطاع الخاص الذي يسند الحكومة والاقتصاد العراقي يعاني من فوضى عارمة بسبب تخبط الحكومة في السياسية الاقتصادية”.

واضاف ان “مليون عامل اجنبي من 100 دولة اجنبية يعملون بصورة غير اصولية في العراق في حين يعاني المواطن العراقي من البطالة بسبب الفساد”.

وأوضح العقابي، ان “مصفى كربلاء الحكومي يعمل فيه اكثر من 15 الف عامل اجنبي من اصل 18 الف عامل ما يعني ان العاملين العراقيين لا يشكلون سوى 15% وهو رقم كارثي”.

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