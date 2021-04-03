غداً.. معرض للمخطوطات النادرة

2021/04/03 | 11:48 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع – فاطمة رحمةتقيم دار الكتب والوثائق في وزارة الثقافة والسياحة والآثار معرضاً يوم غد الأحد، خاصاً بالكتب والمخطوطات النادرة.وقال مدير عام دار الكتب والوثائق أحمد العلياوي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "المعرض سيقام تحت شعار (التراث والأوبئة) وضمن فعاليات يوم المخطوط العربي الذي اعتمد في اجتماع وزراء الثقافة العرب 2013، تناظره أنشطة مماثلة في بلدان عربية""، مشيراً الى أن " المعرض سيشهد عرض كتب ومخطوطات نادرة يقدر عمرها بألف عام ولا تقدر بثمن".وأضاف أن "المعرض اتخذ هذا الشعار بغية تركيز الضوء على إجراءات الصيانة وحفظ المخطوطات من الاندثار والتلف، والالتفات إلى هذه الكنوز العظيمة التي تشكل ذاكرة الشعوب، والعراق غني بالمخطوطات" لافتاً الى أن "فعاليات المعرض ستشهد أيضاً إقامة ندوة يحضرها وزير الثقافة والسياحة والآثار حسن ناظم وممثلو البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية، بينهم وزير خارجية سويسرا، وأكاديميون متخصصون بهذا الشأن".وبين أن "المخطوطات ستكون بثماني لغات وهي العربية والتركية والفارسية والسريانية والعبرية والإنجليزية والفرنسية والألمانية، وتشمل الفقه والأدب والشعر واللغة والسياسة والتصوف ،إضافة الى المصاحف الغبارية" مؤكداً أن "المخطوطات لها طابع تاريخي يتمثل بأنواع الخطوط، وطريقة الكتابة والورق المستخدم والأحبار، ولا توجد في بلدان أخرى مخطوطات شبيهة لها".

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