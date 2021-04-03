2021/04/03 | 11:49 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني /خاص تعرض معاون مدير الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع العميد الركن زيد حوشي المگصوصي، اليوم السبت، لمحاولة اغتيال قرب جسر ديالى جنوب بغداد.وقال مصدر خاص لـ”المركز الخبري الوطني” إن “العميد الركن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص معاون مدير الاستخبارات العسكرية يتعرض لمحاولة اغتيال قرب جسر ديالى المركز الخبري الوطني.

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