شاناز ابراهيم احمد: القاضي عريبي سيبقى في ذاكرة الكورد

2021/04/03 | 11:50 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدمت شاناز ابراهيم احمد التعازي في رحيل القاضي محمد عريبي قاضي المحكمة الجنائية الدولية الذي حاكم المقبور صدام حسين عن الجرائم التي ارتكبها ضد الكورد.

وقالت شاناز ابراهيم احمد في برقية تعزية "تلقينا ببالغ الحزن والأسى العميقين نبأ رحيل القاضي العراقي محمد العريبي قاضي المحكمة الجنائية العراقية العليا، والذي كان له دور مشهود وبارز في إحقاق الحق والاقتصاص من القتلة من كبار مجرمي ورموز النظام البعثي البائد ومحاكمتهم عن جرائم الإبادة الجماعية كجريمة الأنفال سيئة الصيت وقصف مدينة حلبجة بالأسلحة الكيماوية".

وأضافت "وإذ نعزي أنفسنا وعائلة الفقيد وذويه والسلك القضائي والحقوقي العراقي نسأل الباري عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهمنا وإياهم الصبر والسلوان"، مشددا على ان اسم الفقيد الكبير سيبقى في ذاكرة الشعب العراقي عامة والشعب الكردي خاصة خالداً ومحفوراً في قلوبنا وضمائرنا وإلى الأبد.

وكان الموت قد غيب القاضي محمد عريبي جراء مضاعفات اصابته بفايروس كورونا يوم امس الجمعة.

يذكر ان العريبي من مواليد 1969 بغداد.



وعُين كقاضي تحقيق في المحكمة الجنائية العراقية العليا في محاكمة المقبور صدام حسين ونظامه، في 1 آب 2004.

وترأس الهيئة الثانية في المحكمة الجنائية العراقية العليا في 20 سبتمبر عام 2006.



التي نظرت بقضايا الأنفال وقمع الانتفاضة الشعبانية وصلاة الجمعة وقصف حلبجة وتصفية الأحزاب الدينية.

وكان المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني قد وجه برقية تعزية يوم الجمعة، بوفاة القاضي محمد العريبي قاضي المحكمة الجنائية العليا.

وجاء في برقية التعزية:

ببالغ الحزن والاسى تلقينا نبأ رحيل القاض العراقي محمد العريبي ،قاضي المحكمة الجنائية العراقية العليا.

خلال ترؤسه محاكمة مجرمي فاجعة جينوسايد الانفال وحلبجة، سجل القاضي محمد العريبي لنفسه فخرا تاريخيا يبقى خالدا في الوجدان الحي لشعبنا.

في الوقت الذي نعزي فيه ذوو وعائلته الكريمة ،نبتهل الى الباري عزوجل ان يمن عليهم الصبروالسلوان ويدخل المرحوم فسيح جناته.

PUKmedia

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