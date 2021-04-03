نجاة ضابط كبير من محاولة اغتيال في بغداد

2021/04/03 | 11:50 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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افاد مصدر امني، السبت، بنجاة احد الضباط في بغداد من محاولة اغتيال.

وقال معاون امر افواج الطوارئ العقيد ابراهيم المحمدي، لـ NRT عربية (3 نيسان 2021)، ان "مسلحين مجهولين هاجموا بالنيران عجلتين تابعتين لضابط برتبة عميد في وزارة الدفاع، خلال الاستراحة في منطقة جسر ديالى جرف النداف".

وأضاف أن "الهجوم أسفر عن إصابة جنديين اثنين، وتم القبض على المتهمين وهم 3 أشخاص".

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