غوارديولا يغلق الباب أمام هالاند وميسي

2021/04/03 | 11:59 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ قال مدرب مانشستر سيتي، بيب غوارديولا، إن التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا قد تمنع السيتي من تعويض المهاجم الأرجنتيني، سيرخيو أغويرو، الذي سيرحل عن الفريق مع نهاية الموسم الحالي.ورأى غوارديولا، أن “السيتي”، الذي يقارع هذا الموسم على أربع جبهات ويسير بثبات نحو استعادة لقب الدوري الإنجليزي الممتاز من ليفربول، يملك ما يكفي من […]

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