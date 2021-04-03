2021/04/03 | 12:00 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مضاعفات كورونا تنهي حياة “مُربي” كرة الطائرة العراقية

اعلن الاتحاد العراقي بكرة الطائرة، عن وفاة اللاعب الدولي السابق ثائر عبد الأحد بسبب مضاعفات اصابته بفيروس كورونا.

وقال رئيس الاتحاد جميل العبادي إن “الاتحاد العراقي لكرة الطائرة الوسط الرياضي العراقي وعائلة الطائرة العراقية برحيل المُربي ثائر عبد الأحد”.

واوضح ان “عبد الاحد توفي بسبب مضاعفات اصابته بفيروس كورونا في احد مستشفيات اربيل ”، مبيناً ان “الاتحاد يعلن الحداد لمدة ثلاثة أيام حزناً على عبد الاحد”.

يذكر ان عبد الأحد شغل منصب رئيس نادي أكاد عينكاوا مؤخراً.

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