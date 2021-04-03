سعر صرف الدولار في مكاتب الصيرفة العراقية لهذا اليوم

2021/04/03 | 12:00 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

ينشر "ناس" أسعار صرف الدولار ليوم السبت (3 نيسان 2021)، بحسب مكاتب الصيرفة في العاصمة بغداد.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

أسعار البيع: 147.000 دينار

أسعار الشراء: 146.750 دينار

وكانت أسعار الصرف ليوم الخميس (1 نيسان 2021):

بغداد - بورصة الكفاح146,400....السعر في الصيرفات ( تقريبي)145,750146,750--------------البصرة / بورصة146,500-------------

اربيل / بورصة146,350----------

الموصل / بورصة146,400

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