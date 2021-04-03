تأملات في فلسفة الرواية المضادة - أم الزين بنشيخة المسكيني

2021/04/03 | 12:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#أم_الزين_بنشيخة_المسكيني "نحن نكتب من أجل العجول التي يقع ذبحها كل يوم"..جيل دولوزفي السؤال عن الكتابة :ما معنى أن نكتب رواية؟ ولماذا نكتب ومن أجل من ؟ هذه أسئلة قد لا يأبه بها الناس ولا حتى بعض الذين يكتبون..كما لو كانت مجرّد ترف فلسفي أو حذلقة نظرية لا جدوى منها.



لكن في غياب السؤال والفكرة والنظرية ربّما لا شيء يزدهر وينمو غير نظام التفاهة ومكنات تصحير العقول والقلوب والسطو على الأوطان..ماركس قال ذات يوم أنّ ......





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