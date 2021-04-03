2021/04/03 | 12:06 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفضت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم

السبت مقترحا أمريكيا برفع العقوبات

"خطوة بخطوة"، بحسب ما ذكرته "برس تي.في".





ونقل موقع القناة الحكومية على

الإنترنت عن المتحدث باسم وزارة

الخارجية سعيد خطيب زاده ق

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة الخارجية الإيرانية ترفض مقترحا أمريكيا برفع العقوبات "خطوة بخطوة") نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة الخارجية الإيرانية ترفض مقترحا أمريكيا برفع العقوبات "خطوة بخطوة") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).