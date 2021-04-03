المتورط بهجوم مبنى الكونغرس يدعى نوح جرين ويبلغ من العمر 25 عاما عشرين ومن ولاية انديانا

2021/04/03 | 12:06 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت السلطات الأمنية في الولايات المتحدة عن هوية الشخص المتورط بالهجوم الأخير على مبنى الكونغرس.

وأوضح مسؤولو إنفاذ القانون إن المهاجم الذي اندفع بسيارته صوب أفراد شرطة مبنى الكونغرس الأميركي وأطلق النار عليهم متسببا في مقتل شرطي واصابة آخر، قبل ان يقتل بنيران الشرطة يدعى نوح جرين ويبلغ من العمر خمسة وعشرين عاما، مؤكدين ان المهاجم كان يقيم في ولاية انديانا وسبق له ان كتب في صفحته على “فيسبوك” أنه من أتباع أمة الإسلام، وأنه فقد وظيفته.

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