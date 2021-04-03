الخارجية الأميركية: نتطلع إلى تجديد الشراكة وتحقيق النجاح في الحوار الاستراتيجي المقبل

2021/04/03 | 12:06 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس، إن الشراكة الاستراتيجية مع حكومة العراق مهمة والولايات المتحدة تتطلع إلى الاجتماع المقبل.

وأشار برايس الى ان تلك الشراكة تعود بالنفع على كلا البلدين مبينا ان بلاده تتطلع الى تعميق تلك الشراكة في السنوات المقبلة.

واكد ان الولايات المتحدة تضع في سياق شراكتها مع حكومة العراق الاتفاقيات التي تم إبرامها في الحوارات الاستراتيجية الماضية، وإنها تتطلع إلى تجديد الشراكة، وتحقيق النجاح في الحوار الاستراتيجي المقبل بين البلدين المقرر أن ينعقد الأربعاء.

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