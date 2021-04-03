شرطة بابل تنفي تعرض منزل هيثم الجبوري للحرق من قبل المحاضرين المجانيين

2021/04/03 | 12:06 - المصدر: قناة التغيير

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نفت قيادة شرطة بابل تعرض منزل النائب هيثم الجبوري في المحافظة للحرق.

وأصدرت المديرية بيانا مقتضبا وصفت فيه الانباء التي تداولتها بعض مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الوسائل الإعلامية بشأن حرق دار النائب هيثم الجبوري في بابل من قبل المحاضرين المجانيين بسبب رفض النائب تحويلهم الى عقود وصفتها المديرية بأنها غير صحيحة.

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