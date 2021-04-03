ختام الجولة الـ 26 بالممتاز اليوم.. توقيت المباريات والقنوات الناقلة

2021/04/03 | 12:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

تُختتم اليوم السبت (3 نيسان 2021) الجولة الـ 26 لمنافسات دوري الكرة الممتاز بإقامة أربع مباريات، ثلاث منها في بغداد ورابعة بالبصرة.

الكرخ – نفط ميسان عند الساعة الثالثة ظهراً، وتُسجل وتُبث مساءً على قناة الشباب

الميناء – الصناعات الكهربائية تقام بالساعة الثالثة ظهراً، وتُنقل مباشرة على قناة الشباب سبورت

أمانة بغداد – الكهرباء وتجري في الساعة الثالثة ظهراً وتُسجل وتُبث مساءً على قناة الشباب

الطلبة – الديوانية تبث مباشرة عند الساعة الخامسة والنصف مساءً على قناة الشباب سبورت

يُذكر أن الجولة نفسها، قد اُفتتحت الخميس بتعادل اربيل والنجف، وفوز الزوراء على نفط البصرة، واُستكملت أمس الجمعة، بفوز زاخو على الحدود، والجوية على القاسم، ونفط الوسط على النفط، والشرطة على السماوة.

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