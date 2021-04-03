2021/04/03 | 12:06 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الديوانية / نينا/ تظاهر المئات من المحاضرين والاداريين المجانيين في الديوانية ، احتجاجا على عدم شمولهم بالموازنة التي اقرها البرلمان مؤخرا.واغلق المتظاهرون مبنى المحافظة والمديرية العامة للتربية وعددا من الشوارع ،بالاطارات المحروقة ، مطالبين بانصافهم والعمل على ايجاد الحلول المناسبة لهم وعدم تجاهلهم ./ انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (متظاهرون في الديوانية يغلقون مبنى المحافظة ومديرية التربية) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (متظاهرون في الديوانية يغلقون مبنى المحافظة ومديرية التربية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).