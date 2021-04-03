العراق حزين..

2021/04/03 | 12:06 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عن 94 عاماً، فارق العراقي "قاهر بحر المانش الهائج" الحياة، وفقاً لما أعلنته وزارة الشباب والرياضة في البلاد.

فقد نعت الوزارة في بيان، الجمعة، السباح العراقي السابق علاء الدين النواب الذي عرف بـ""قاهر بحر المانش"لفوزه في مسابقة عبر فيها عام 1959، البحر الهائج.

وقالت في بيان مقتضب: "أحر التعازي إلى الأوساط الرياضية بوفاة السباح الدولي السابق علاء الدين النواب".

العلامة الفارقة

ولد الراحل عام 1927، وذاع صيته مبكرا بعد مشاركته في بطولة للسباحة الطويلة في بيروت لقطع مسافة 50 كلم بين صيدا والعاصمة اللبنانية عام 1957 وحقق فيها المركز الثاني، فضلا عن مشاركاته في بطولات عالمية أبرزها كابري-نابولي في إيطاليا.

إلا أن مشاركته في مسابقة عبور بحر المانش لفئة الهواة بين فرنسا وبريطانيا من أجل قطع مسافة 50 كلم، كانت المحطة الفارقة في مسيرته الرياضية، حيث نال المركز الأول من بين 43 سباحاً لم يكمل السباق سوى 6 منهم، بعدما قطع المسافة في 23 ساعة من السباحة المتواصلة.

إلى ذلك، يعد النواب أحد أشهر السباحين العرب في مجال السباحة بالمياه المفتوحة، وقد عشق هذا النوع من الرياضة منذ صغره لقرب منزله الذي يقع في منطقة الشيخ بشار في جانب الكرخ من العاصمة بغداد، من النهر حتى عرف بلقب سمكة دجلة.

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