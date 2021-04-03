الكشف عن وثيقة بخط السيد الصدر عن الاصلاح الصناعي والزراعي

2021/04/03 | 12:06 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف المقرب من زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر عن وثيقة بخط السيد الصدر تتحدث عن ضرورة الاصلاح الصناعي والزراعي في العراق....

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