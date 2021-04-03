وليد بن طلال يحذر العراقيين من

2021/04/03 | 12:06 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر رجل الاعمال السعودي الوليد بن طلال صورة فيها لقاءين لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وقائد الثورة الاسلامي...

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