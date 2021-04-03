2021/04/03 | 12:17 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أفاد مصدر امني، اليوم السبت، بأن معاون مدير الاستخبارات العسكرية العميد الركن زيد حوشي المكصوصي، نجا من محاولة اغتيال تعرض لها قرب جسر ديالى.وقال المصدر، إن “وابل من الرصاص أطلق من مجموعة ارهابية كانت تستقل مركبتين باتجاه موكب العميد الركن حوشي”.وأضاف أن “الهجوم أسفر عن القبض على ثلاثة ارهابيين من المجموعة التي شاركت في العملية و اصابة احد افراد حماية معاون مدير الاستخبارات العسكرية حوشي دون ان يتعرض الاخير لأي إصابة”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نجاة معاون مدير الاستخبارات العسكرية من محاولة اغتيال عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نجاة معاون مدير الاستخبارات العسكرية من محاولة اغتيال) نشر أولاً على موقع (عراقي نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نجاة معاون مدير الاستخبارات العسكرية من محاولة اغتيال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عراقي نيوز).